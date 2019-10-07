رياضة | زيدان غاضب بسبب بيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان غاضب بسبب بيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عن غضبه من إدارة ريال مدريد والتى يترأسها فلورنتينو بيريز، بعد عدم دعم الإدارة للفريق خلال الفترة الماضية، سواء بالتعاقد مع صفقات قوية مثل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو بالدفاع عن الفريق الذى يتصدر بطولة الدوري الإسبانى بعد 8 جولات برصيد 18 نقطة.

ولم يشعر زين الدين زيدان بالسعادة بعد الفوز الأخير للفريق على غرناطة بالجولة الثامنة من الليجا الإسبانية برباعيه مقابل هدفين، بسبب عدم دعم بيريز ومجلس الإدارة له بعد الهجوم الذى ينالوا المدرب، مما أدي لإشارة بعض التقارير الإعلامية عن إمكانية رحيله عن تدريب الفريق.

كما يشعر المدرب الفرنسي بالغضب بسبب عدم دعم الإدارة له وهو متصدر لبطولة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 8 جولات متفوقاً علي كل من برشلونة واتليتكو مدريد، وأيضاً الهجوم علي خط الدفاع رغم دخول مرمي الفريق 8 أهداف فقط بواقع هدف في كل مباراة.

Advertisements

وكان زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية تمسك بضم بول بوجبا ولكن رفضت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع اللاعب لصفوف المرينجي، مما أدي لفشل الصفقة، بينما لم تنجح إدارة النادى سوى فى التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد والظهير الفرنسي فيرلاند ميندى والمدافع البرتغالى إيدير ميليتاو ومهاجم إينتراخت فرانكفورت الألمانى لوكا يوفيتش.

ويعتمد ريال مدريد تحت قيادة زيدان علي الحرس القدبم للفريق وهم كريم بنزيما وسيرجيو راموس وفاران وجاريث بيل وخاميس رودريجيز وتونى كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو ومارسيلو وكارافخال، مما حعل زيدان يطلب صفقات جديدة من الإدارة ويبدى غضبه في حال الفشل في التعاقد معها.

ويذكر أن زيدان قاد ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فى مباراتان لم يحقق خلالهم سوي نقطة واحدة بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان بثلاثيه والتعادل أمام كلوب بروج بهدفين لكل فريق.