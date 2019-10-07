رياضة | منتخب إيطاليا يخطف ذهب المبارزة من الماكينات الألمانية فى مونديال السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب إيطاليا يخطف ذهب المبارزة من الماكينات الألمانية فى مونديال السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخب ايطاليا الازورى من التتويج بلقب فرق الرجال فى منافسات سيف المبارزة التى اقيمت ضمن فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بالقاهرة وتستمر حتى يوم الجمعه المقبل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بمشاركة 46 دولة .

وخطف الازورى الايطالى المركز الأول والميدالية الذهبية على حساب منتخب الماكينات الالمانية الذى حل ثانيا فيما جاء بالترتيب الثالث الفريق الامريكى.

وضمت قائمة الازورى كل من انريكو وريكاردو واوليفر وستيفانو وفرانسيسكو وخوليو.

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وفى منافسات سيف السيدات توجت بلقب 50 عاما الروسية انيسا رودينوفا وتلتها بالمركز الثانى الإيطالية الينا بينوتشي ثم فى الترتيب الثالث الالمانيتان سيلكى وكريستين .

وفى مرحلة 60 عاما فازت بالذهبية الأمريكية جانيت ستراكس وتبعتها بالمركز الثانى الايطالية جيان شيريلو والثالث كل من اليابانية اكيكو تناكا والفرنسية فيرونيك كاريت.

وفى مرحلة 70 عاما فازت بالذهبية الفنلندية توليكى ليزا والثانية الروسية ارسكايا والثالثة والبرونزية كل من الايطالية جاردينى والسويدية كريستين بالم .