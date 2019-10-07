رياضة | نجم نابولي يرفض الانضمام لمنتخب المغرب ويتمسك بأمل تمثيل فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يرفض الانضمام لمنتخب المغرب ويتمسك بأمل تمثيل فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، الانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي الأول، خلال معسكر الفريق بشهر أكتوبر الجاري.

وصدم كيفين مالكويت البوسني وحيد خاليلوزيدتش المدير الفني للمنتخب المغربي، بعدم تلبية دعوة الانضمام متمسكا بالبقاء بين صفوف ناديه بالفترة الحالية.

وكان من المقرر أن ينضم كيفين مالكويت إلى معسكر منتخب المغرب صباح اليوم الإثنين، ليحمل قميص أسود الأطلس للمرة الأولى، إلا أنه قام بالإعتذار، لرغبته في تمثيل المنتخب الفرنسي، الحامل جنسيته خلال الفترة المقبلة.

وأعلن خليلوزيتش، عن قائمة أسود الأطلس استعدادا للمعسكر المقرر إقامته قبل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي استبعاد المحترفين المغاربة داخل الدوري المصري سواء من الأهلي والزمالك والمتواجد بين صفوفهم كلا أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب الثلاثي المغربي لنادي الزمالك عن القائمة، وكذلك يغيب وليد أزارو مهاجم الأهلي.

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قائمة المغرب

حراسة المرمى: ياسون بونو "إشبيلية" – منير المحمدي "مالاجا" – أنس الزنيتي "الرجاء" – هشام المجهد "اتحاد طنجة".

الدفاع: عبد الحميد يونس "نيمس" – رامون سايس "ولفرهامبتون" – عصام شباك "مالاطيا سبور" – كيفين مالكويت "نابولي" – جواد ياميق "جنوى" – زهير فضيل "ريال بيتيس" – أشرف حكيمي "بروسيا دورتموند" – نصير مزراوي "أياكس أمستردام" – جمزة منديل "ديجون".

الوسط: سليم أمل الله "ستاندرليج" – سفيان أمرابط "هيلاس فيرونا" – مهدي بوربيعة "ساسولو" – أحمد المسعودي "جرونيجين" – فيصل فجر "خيتافي" – عادل تاعربت "بنفيكا".

الهجوم: رشيد العليوي "أنجي" – نور الدين أمرابط "النصر" – إسماعيل الحداد "الوداد" – يوسف النصيري "ليجانيس" – أمين حارث "شالكة" – أسامة الإدريسي "ألكمار" – حكيم زياش "أياكس أمستردام".