رياضة | برشلونة في خطر.. قناة إسبانية تفجر مفاجأة كبري: ميسي قام بمهاجمة لاهوز مع ديمبيلي

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برشلونة في خطر.. قناة إسبانية تفجر مفاجأة كبري: ميسي قام بمهاجمة لاهوز مع ديمبيلي

فجرت قناة "كواترو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل خلال مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف نظيفة.

وشهدت تِلك المباراة تعرض ثنائي برشلونة رونالد أراخو وعثمان ديمبيلي للطرد المباشر أثناء اللقاء.

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وكان حالة طرد ديمبيلي هي الأكثر جدلًا في الصحافة الإسبانية بعد المباراة مباشرة، بسبب ما كتبه الحكم ماتيو لاهوز في تقريره عن طرد اللاعب حيث أوضح بأن سبب الطرد بأن لاعب برشلونة قال له "أنت سييء للغاية".

لكن قناة "كواترو" فجرت مفاجأة من نوع آخر، حيث كشفت بأن ليونيل ميسي نجم البرسا قال نفس الكلام للحكم أثناء المباراة، لكن لاهوز لم يفعل شيئًا لميسي.