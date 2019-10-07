رياضة | ماركا: هل يقضي زيدان على نجم ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: هل يقضي زيدان على نجم ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأمور بين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، ونجم الفريق لا تسير في الطريق الصحيح، مما جعل الأخير غاضبًا من مدرب الملكي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإِسبانية، أن جونيور فينيسيوس لاعب ريال مدريد، غاضبًا من زيدان بسبب عدم مشاركته في مباريات الفريق.

وأضافت الصحيفة :" فينيسيوس لم يبدأ بعد، في اخر مباراة ابعده المدرب عن القائمة واستبدله بـ رودريجو، فالمدرب المدرب الفرنسي أكد بهذا القرار على بُعد المسافة بينه وبين البرازيلي".

وأكملت :" زيدان طلب منذ أيام عدم السؤال حول ثقته بالبرازيلي من عدمها، ولكن الحقيقة تقول إن البرازيلي لا يلعب كثيراً مع زيدان، في هذا الموسم من خلال 900 دقيقة رسمية للفريق لعب فقط 313 دقيقة".

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وأوضحت ماكار أن في النادي كانوا يتوقعون مساهمة أكبر لـلبرازيلي مع الفريق خصوصًا بعد ماقدمه في الموسم الماضي من مستويات جيدة.

وتقول الصحيفة الإسبانية، أنه في النادي يعتقدون إن فينيسيوس هو الأحق بالفرصة من بين الجميع، لأن البرازيلي أثبت نفسه في الموسم الماضي.

وأشارت أنه ما يحدث مع فيدي مثلاً واستجابته لـثقة زيدان هو تماماً عكس ما يحدث مع فينيسيوس جونيو، فقبل 12 شهرًا كان مكان البرازيلي في الكاستيا ولم يكن يُنظر له على إنه لاعب للفريق الأول.

وأوضحت ماركا إلى أن فينيسيوس يتدرب بإستمرار في الفالديبيباس ويتحدث مع زيدان، ولكنه يحلم بالحصول على ثقة المدرب الفرنسي، لكن حتى الآن فيني لا يجد الإطار المُناسب له في خط هجوم النادي، وهذا يدل على عدم وجود ثقة".