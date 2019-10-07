رياضة | رئيس لجنة الحكام السعودية يتحدث عن تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الحكام السعودية يتحدث عن تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، محاضرته الأولى في ورشة لتقنية الـvar، الموجهة للأندية والإعلام.

وحرص تريساكو على إلقاء كلمة خلال الورشة قائلا، "سنعقد اجتماعا بعد كل جولة بحضور المحللين والإعلاميين لكشف الأخطاء التحكيمية".

وتابع، "نبحث عن عودة الحكام السعوديين إلى قيادة المباريات ولكن لابد أن يحصلوا على رخصة VAR، لدينا الآن 6 حكام حصلوا عليها وسنقيم دورتين بعد أسبوعين ليصبح لدينا 12 حكم ساحة و12 مساعداً يملكونها".

وأضاف رئيس لجنة الحكام، "الشركة التي تملك تقنية “VAR” في الدوري السعودي تنقل من نفس كاميرات النقل التلفزيوني وليس لها كاميرات خاصة وبالتالي يختلف عدد الكاميرات من ملعب إلى آخر".

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وأكمل، "هناك 4 مباريات حصل فيها إشكاليات في تقنية VAR، وهم الفتح والنصر، الوحدة وأبها، ضمك والاتحاد، ضمك والوحدة".

واختتم ،"تقنية VAR تتعطل مثلها مثل الواتساب أو العطل الذي يحصل في المطارات، ولكنه ليس عذراً لنا، نحن نبحث عن توفير أفضل تقنية بلا أخطاء".

كما قام تريساكو بتطبيق اختبارات حالات في VAR للمحللين والإعلاميين الموجودين في المؤتمر عبر أجهزة الهواتف المحمولة.