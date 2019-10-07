رياضة | المشرف على الكرة ببنى سويف: ننتظر خطاب الجبلاية لتحديد الحضور الجماهيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرف على الكرة ببنى سويف: ننتظر خطاب الجبلاية لتحديد الحضور الجماهيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تدريباته اليومية عصر الثلاثاء، ببنى سويف وذلك عقب قيام حسن موسي المدير الفنى للفريق بمنح لاعبي الفريق راحة من أداء التدريبات لمدة 24 ساعة .

فى سياق آخر قال المهندس ، محمد الواضح ، المشرف على الكرة ل " الخليج 365 الرياضى " : بعد عودة الفريق لأداء التدريبات اليومية من المقرر الاتفاق على أداء مباراة ودية بنهاية الأسبوع الحالى خاصة بعد إلغاء ودية الفريق الجمعه الماضية أمام ابوكساة .

واضاف : فيما يخص الموافقات اللازمة قبل بداية الموسم الجديد فتم الحصول على موافقة الشباب والرياضة على إقامة مباريات الفريق بملعب استاد بنى سويف .

واختتم بقوله : ما يختص بملف حضور الجماهير فنحن بانتظار المخاطبات الرسمية من اتحاد الكرة المصرى بشأن تحديد اعداد الجماهير بالمباريات وعلى الفور سيتم تقديمها للجهات المعنية .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف بقيادة حسن موسى قد أعلن عن القائمة النهائية للفريق المشارك بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى .

وضمت قائمة الفريق السويفى عدد 27 لاعبًا وهم ( هارون إسماعيل وكمال البدوي ومحمود الحضري ومحمد السيد ومصطفى بلية و محمود مكي وأحمد الأمور وبلال سالم وكريم محفوظ وحسام البدري ومحمود بكري وأحمد عبد الرازق وعاطف محمود ونصر رمضان ومحمد عبد الستار وطه نادي وكريم أشرف ومحروس محمود ومحمد علي صادق وعلي محمد علي ومصطفى صلاح وعبد الواحد عبد العزيز ومعتز محروس وحسام محمد عيسى ورضا محمد عبد العال ومحمود عاطف ومحمد عبد الجواد ) بجانب قيد اللاعب النيجيري اكبان ليتشي، بصفوف الناشئين كونه مواليد 2000، ليكون بذلك العدد النهائي للقائمة هو 27 لاعبًا.

وقام مسوؤلى بنى سويف باعارة كلا من محمد عوض الله وعرفة شعبان لصفوف ديروط .

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ويقود نادي بني سويف، جهاز فني مكون من ياسر التوني، مديرًا للكرة، وحسن موسى، مديرًا فنيًا، وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا، وأسامة عبد العزيز، مدربًا، وسيد شلبي، مدرب حراس المرمى، ومحمد أبو السعود، ومحمد صلاح، إداريان، ووائل محمد، وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب، وعلي جاد، مسؤول القيد.

وكان بني سويف قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بالقسم الثاني في 29 يونيو الماضي، على ملعب نادي بني سويف، ثم دخل في معسكر مغلق بمنتجع الأسيوطي استمر لمدة شهر ليخوض الفريق به عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى بجانب معسكر لمدة ١١ يوما بالإسكندرية ، حيث خاض بني سويف منذ بداية فترة الإعداد وحتى الآن العديد من المباريات الودية امام أندية من الدوري الممتاز والقسمين الثاني والثالث.

وأنهى بني سويف الموسم الماضي بالمركز الثاني بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 50 نقطة