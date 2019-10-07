رياضة | ميسي يطلب صفقة مفاجئة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب صفقة مفاجئة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة البلوجرانا التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الفريق.

وطلب ميسي من إدارة البرسا التعاقد مع مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لما يتمتع بِه اللاعب من قدارت ومهارات عالية.

ويُقدم مارتينيز مستويات متميزة رفقة النيراتزوري سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، حيث يُعد حاليًا هو النجم الأبرز في صفوف الفريق الإيطالي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وحقق برشلونة فوزًا عريضًا على إشبيلية ليلة أمس في كامب نو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.