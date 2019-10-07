شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي مدرب إنتر ميلان يتلقي جائزة الخنزير الذهبي والان مع التفاصيل

تلقي الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان جائزة الجنزير الذهبي التي تمنح لاسوء شخص كل أسبوع في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "كالتشيو".

وعقب تلقي الجائزة قال المدير الفني لنادي إنتر ميلان في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:" لقد خسرنا ، واليوفي أثبتوا بأنهم أقوياء، لست بحاجة إلى أي انتقام، الآن لدينا فترة توقف دولي سنعمل لجعل الأمور تسير على ما يرام".

يذكر أن نادي إنتر ميلان تلقي خسارة علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره يوفنتوس في ديربي إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز ليتنازل عن الصدارة لصالح يوفنتوس التي انفرد بصدارة الكالتشيو عقب الفوز المهم على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية.