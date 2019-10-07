انت الان تتابع ما الذي تخفيه زيارة بوتشيتينو المرتقبة إلى قطر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ما الذي تخفيه زيارة بوتشيتينو المرتقبة إلى قطر؟

لم يعد خافيا على أحد أن مسيرة ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام الإنجليزي شارفت على نهايتها. موازاة لذلك ظهرت أنباء تتحدث عن سفر المدرب الأرجنتيني إلى قطر، فماذا يعني ذلك؟

فجر دوكان كاستيل، مراسل صحيفتي "تايمز" و"دايلي ريكورد" للشؤون الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما نشر أمس الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول) جملة عابرة على موقعه بتوتير بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، سوف يتجه إلى قطر.

ولا يستبعد الصحفي الرياضي بأن زيارة بوتشيتينو إلى الدوحة قد يجتمع فيها بمسؤولين عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك من قطر. وهو النادي نفسه الذي حمل بوتشيتينو قميصه كلاعب بين موسمي 2001 و2003 في أزيد من سبعين مباراة.

وكُشف عن هذه الزيارة وسط تقارير إعلامية عديدة تشير إلى رغبة النادي الباريسي في التعاقد مع مدرب جديد غير مدربه الحالي توماس توخل، بطلب من المدير الرياضي للنادي ليوناردو على وجه الخصوص. والأخير يميل إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتيني لكنه بحاجة إلى تزكية من المسؤولين في الدوحة.

Advertisements

أما وعلى الضفة الأخرى، فلم يعد خافيا على أحد أن رحيل بوتشيتينيو عن توتنهام بات مسألة وقت فقط. فبعد السباعية التاريخية على أرضه أمام بايرن ميونيخ ضمن منافسات دوري الأبطال، واجه توتنهام السبت الماضي (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول) هزيمة جديدة وهذه المرة بثلاثية نظيفة، انزلق بسببها إلى المركز التاسع في الدوري الانجليزي.

وحسب تقرير جديد لـ"دايلي ميل" البريطانية، فإن الأجواء بالفريق الإنجليزي متوترة بشدة، وبوتشيتينو في "مرحلة الإقالة" أو "الاستقالة"، علما أنه هو نفس المدرب الذي قاد النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، والذي عاد لقبه إلى محمد صلاح وزملاءه (فريق ليفربول).

وتضيف الصحيفة أن إدارة توتنهام مستعدة لدفع مبلغ 35 مليون يورو لـ"التخلص" فورا من المدرب الأرجنتيني، على أن يقوم هو بتقديم استقالته. يذكر أن بوتشيتينو جدد عقده مع "سبورس" مؤخرا إلى غاية نهاية موسم 2023.