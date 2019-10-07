شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» بحسم موقفه من مواجهة العودة بين الزمالك وجيرانيسيون بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب، اليوم الثلاثاء، جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، وجماهير الزمالك على وجه الخصوص، قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بشأن مواجهة العودة بين الزمالك وجيرانيسيون، بطل السنغال، ببطولة دورى الأبطال، بعد عدم حضور الفريق السنغالى إلى ملعب برج العرب لخوض لقاء العودة بدعوى عدم إبلاغهم بتغيير ملعب المباراة فى الموعد المحدد بلائحة البطولة المعتمدة من جانب الكاف، والموقع عليها الأندية المشاركة فى البطولة، فيما يعتمد مسؤولو الزمالك فى صحة موقفه على الخطابات التى تلقاها من الكاف وحضور مراقب المباراة وحكم اللقاء إلى ملعب برج العرب، وهو ما يعنى سلامة موقف الفريق الأبيض، خصوصا أن نقل المباراة جاء بناءً على طلب من الجهات الأمنية، نظرا لوجود ظروف طارئة فى البلاد بنفس توقيت المباراة، وهو ما تفهمه مسؤولو الكاف وقتها.

كان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قد أعلن، فى بيان رسمى، أنه يدرس ملابسات الأزمة ويبحث كافة المستندات التى قدمها الطرفان خلال الأيام الماضية، رافضا إحالة الأزمة إلى لجنة الانضباط المنوطة باتخاذ القرارات الخاصة بالمباريات التى ينظمها الكاف، ووفقا لمصدر مسؤول داخل «كاف»- رفض ذكر اسمه- فإن السنغالية فاطمة سامورا، المشرف على الاتحاد الإفريقى من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، تتابع الأزمة بنفسها من أجل اتخاذ القرار النهائى قبل ساعات من إجراء قرعة دور الـ16 لبطولة دورى الأبطال.

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يأتى هذا فى الوقت الذى اجتمع فيه عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، مع مسؤولين بالكاف، على هامش إجراء قرعة بطولة إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية التى جرت فى الإسكندرية، وأكد خلالها الجناينى على صحة موقف الزمالك فى تنفيذ قرار نقل مباراة العودة أمام بطل السنغال، بناءً على طلب الجهات الأمنية وموافقة مسؤولى «كاف»، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التى يقوم فيها «كاف» بقبول الظروف الطارئة التى تحدث فى أى دولة.

وينتظر أن يناقش «كاف» سيناريوهين لحل أزمة الزمالك مع بطل السنغال، الأول يتمثل فى اتخاذ قرار بإعادة المباراة بدولة محايدة حتى يتحدد الفريق الصاعد إلى دور الـ16، السيناريو الثانى يتمثل فى اعتماد فوز الزمالك بالمباراة وتأهله مباشرة إلى دور الـ16 من البطولة، بينما يتمسك مسؤولو بطل السنغال بموقفهم باعتبار الفريق فائزا لتغيير الملعب فى غير الموعد المحدد له.

وفى المقابل هدد مسؤولو مجلس إدارة الزمالك باللجوء إلى المحكمة الدولية فى حالة عدم اعتماد فريقه فائزا وصاعدا إلى دور الـ16 من البطولة، واستعان مسؤولو القلعة البيضاء، خلال الأيام الماضية، بهانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى، لاتخاذ القرار النهائى فى هذا الشأن، فيما أجرى الدكتور كرم كردى، عضو لجنة الانضباط بالكاف، اتصالاته بما يدعم موقف الزمالك فى الأزمة، كما قدم الزمالك خلال الساعات الماضية ما يثبت صحة موقفه فى عدم التدخل بنقل المباراة إلى برج العرب دون موافقة الكاف والجهات الأمنية.