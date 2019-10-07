شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يطلب ودية ثالثة للمنتخب الأوليمبى أمام كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى من اتحاد الكرة تكثيف المفاوضات مع منتخب كوت ديفوار، للحصول على موافقته لملاقاة الفراعنة وديا خلال أكتوبر الجارى، لرغبته فى منح الفرصة لجميع اللاعبين الذين اختارهم للمعسكر الأخير قبل الدخول فى منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020، وينتظر غريب نتائج المفاوضات مع أوليمبى كوت ديفوار، لتسكين موعد للمباراة، بينما يلتقى المنتخب مع جنوب إفريقيا بالقاهرة يومى 11 و13 أكتوبر الجارى.

ويواصل المنتخب تدريباته اليوم بعد انتظامه أمس الأول فى معسكره المغلق بقائمة ضمت 28 لاعبا هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقى وأكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وأحمد حمدى وفوزى الحناوى ورمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ووجيه عبدالحكيم ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسى.

من جانبه، أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن الجهاز الفنى يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع إدارة النادى الأهلى للوقوف على برنامجهما العلاجى باعتبارهما ضمن الهيكل الأساسى للمنتخب الأوليمبى. وقال غريب إن طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبى بمعرفة الجهاز الطبى للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجى، مشددا على أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق البطولة فى 8 نوفمبر المقبل وأيضا اختيار القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للكاف يوم 29 أكتوبرالجارى. وأضاف غريب أن مباراتى جنوب إفريقيا احتكاك قوى للفريق قبل البطولة وهو أحد المنتخبات المتأهلة ويقع فى المجموعة الثانية، كما وجه الشكر لكافة الجهات التى تقف وراء المنتخب من أجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 أولا ثم الفوز بالبطولة. وقال إن الجميع سواء جهاز فنى أو لاعبون يدركون تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسنكون عند حسن ظن الجماهير وهدفنا إسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.