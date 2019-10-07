شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعتذر لجماهير الزمالك.. ومرتضى منصور: «عاتبت جنش بسبب ذهابه لكهربا والذي يسب الفريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس فريق الزمالك، الاعتذار للجماهير البيضاء وذلك بعد أزمته مع النادي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وكان جنش نشر على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أنه لم يحصل على مقدم راتبه، ورد عليه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على كرة القدم، أن اللاعبين لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم.

وعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مع جنش اجتماعًا، وخرج بعد الحارس الدولي بالاعتذار.

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وقال منصور: «عاتبت جنش بسبب ذهابه لكهربا والذي يسب الزمالك، ولكن جنش مثل أولادي أحمد وأمير ولا نأكل حق أحد».

وأكمل «في نادي الزمالك أسرة واحدة والدليل أنه في قائمة الفريق رغم الإصابة، أتمنى أن يعود مرة أخرى إلى منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة».

ورد حارس الزمالك قائلًا «تفهمت موقف رئيس الزمالك بتأخير مستحقاتي حتى يتم تعديل عقده وأشكره على ذلك بشدة»، مضيفًا: «أنا أعشق نادي الزمالك وجماهيره واعتذر لهم على كل ما حدث».