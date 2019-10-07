شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات مالية على لاعبى دجلة بعد الخسارة أمام الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة عقوبات مالية على لاعبى الفريق، بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بهدف نظيف سجله بينسون شيلونجو فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، وجاء ذلك بعدما سيطرت حالة من الغضب الشديد على المدير الفنى بعدما تلقى الفريق الخسارة الثانية، فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى أخرى أمام حرس الحدود.

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وهدد جونياس اللاعبين المقصرين بالاستبعاد من المباريات والاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين داخل القطاع، ورفض المدير الفنى منح اللاعبين راحة، من أجل استغلال فترة توقف الدورى الحالية فى إعادة تنظيم الأمور داخل الفريق مرة أخرى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى الهامة المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجارى على أرض ملعب استاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويسعى الجهاز الفنى لعلاج السلبيات الواضحة على أداء الفريق وعلى رأسها إهدار الفرص السهلة والاستحواذ على الكرة دون التهديف، ومن المقرر أن يخضع مهاجمو الفريق لتدريبات مكثفة من أجل استغلال أنصاف الفرص لهز شباكك الخصم.

ومن جانبه، أكد تاكيس جونياس، أن فريقه لا يستحق هذه المعاناة التى يمر بها الفريق بحصوله فقط على نقطة واحدة من 3 مباريات منذ انطلاق منافسات الدورى الممتاز، وأوضح أن اللمسة الأخيرة هى نقطة الضعف الظاهرة بسبب رعونة اللاعبين أمام المرمى، وقال: بالرغم من صعوبة مواجهة الإسماعيلى إلا أن الفريق لم يستحق الهزيمة. لافتا إلى أنه سيعمل جاهداً على تطوير أداء اللاعبين من أجل احتلال مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز والابتعاد عن دائرة صراع الهبوط للقسم الثانى كما عانى الفريق فى الموسم الماضى، ووجه رسالة للاعبين طالبهم خلالها باعتبار مباراة الاتحاد السكندرى الانطلاقة الحقيقية لدجلة فى الدورى الممتاز ونسيان النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الجولات الثلاث الماضية.