الاهلي المصري

وقال مصدر بالأهلي اليوم الإثنين، إن النادي تلقى إخطاراً بأنه تم تحديد الخميس المقبل، موعداً لحفل تسليم النادي درع الدوري عن الموسم الماضي 2019-2018.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الماضي 2019-2018 بعد منافسة شرسة مع الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري سيتم تسليمه درع الدوري الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.