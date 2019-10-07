شكرا لقرائتكم الصقر يكشف: حسن شحاته أٌبلغ رسميا بتولي تدريب المنتخب وطلبني للعمل معه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن حسن شحاته المدير الفني الأسبق للفراعنة، تم إبلاغه رسمياً بتعيينه مديرا فنيا للمنتخب، وذلك قبل تنصيب حسام البدري.

وقال الصقر في تصريحاته إذاعية: "قبل تنصيب حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب، تم إبلاغ حسن شحاته بشكل رسمي بتنصيبه مديراً فنياً للمنتخب، من قبل أحد الأفراد داخل مجلس إدارة إتحاد الكرة.

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أضاف : طلب مني شحاته العمل معه كمديرا للمنتخب، ولكني كنت رافض".

وتابع : بعد ذلك كان من المفترض الإعلان عن ايهاب جلال مديرا فنيا، ولكن لم يتم الاتفاق معه بسبب تمسكه بتواجد جهازه المعاون للعمل معه، وهذا الامر احترمته فيه كثيرا.