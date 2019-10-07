أحمد حسن يكشف الشخص المتسبب فى اعتزاله الكرة...

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جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كان وراء قرار إعتزاله كرة القدم.
وقال الصقر في تصريحات إذاعية : " أبو ريدة أقنعني بالإعتزال، على الرغم من رغبتي في الإستمرار في ذلك الوقت"
واردف : اقنعي أن اترك الكرة وان اتولى منصب مدير المنتخب مع شوقي غريب.
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