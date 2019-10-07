شكرا لقرائتكم أحمد حسن يكشف الشخص المتسبب فى اعتزاله الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كان وراء قرار إعتزاله كرة القدم.

وقال الصقر في تصريحات إذاعية : " أبو ريدة أقنعني بالإعتزال، على الرغم من رغبتي في الإستمرار في ذلك الوقت"

واردف : اقنعي أن اترك الكرة وان اتولى منصب مدير المنتخب مع شوقي غريب.