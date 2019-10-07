شكرا لقرائتكم أحمد حسن : جهاز البدري مفروض عليه و"اشتغلت معاه في بيراميدز راس براس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفني للمنتخب "إتفرض عليه" من قبل اللجنة الخماسية.
وقال الصقر في تصريحات إذاعية : "علاقتي طيبة بالبدري، واكن له كل الاحترام، واستفدت منه كثيرا على المستوى الإداري"
وتابع : عملت معاه في بيراميدز"راس براس"، لم يكن هناك رئيس ومرؤوس، بمعنى أنني لم أكن أتلقى تعليمات.
وانتقل الصقر للحديث عن الجهاز المعاون للبدري في المنتخب قائلا : تم فرض بعض الأسماء عليه، أحمد أيوب لم يكن ضمن اختيارات الجهاز الفني.
واكمل : ايضا البدري لم يكن رافضا تواجد الحضري معه كمدرب حراس، ولكن في النهاية تم اختيار ايمن طاهر كنوع من التوازنات بين الأهلي والزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن : جهاز البدري مفروض عليه و"اشتغلت معاه في بيراميدز راس براس"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.