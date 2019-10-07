شكرا لقرائتكم أحمد حسن : جهاز البدري مفروض عليه و"اشتغلت معاه في بيراميدز راس براس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفني للمنتخب "إتفرض عليه" من قبل اللجنة الخماسية.

وقال الصقر في تصريحات إذاعية : "علاقتي طيبة بالبدري، واكن له كل الاحترام، واستفدت منه كثيرا على المستوى الإداري"

وتابع : عملت معاه في بيراميدز"راس براس"، لم يكن هناك رئيس ومرؤوس، بمعنى أنني لم أكن أتلقى تعليمات.

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وانتقل الصقر للحديث عن الجهاز المعاون للبدري في المنتخب قائلا : تم فرض بعض الأسماء عليه، أحمد أيوب لم يكن ضمن اختيارات الجهاز الفني.

واكمل : ايضا البدري لم يكن رافضا تواجد الحضري معه كمدرب حراس، ولكن في النهاية تم اختيار ايمن طاهر كنوع من التوازنات بين الأهلي والزمالك".