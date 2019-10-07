فتح تدريبات منتخب مصر لوسائل الإعلام باستاد القاهرة...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدرى، فتح تدريب الفريق غدا خلال معسكره الحالي لمدة 15 دقيقة أمام جميع وسائل الإعلام. ويقام تدريب الغد فى السادسة مساء باستاد القاهرة، ويستعد المنتخب للقاء بتسوانا الودي يوم 14 الحالى. Advertisements وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدرى، اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي بدأ اليوم ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، وضمت القائمة 18 لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا وضمت القائمة:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، وتم استبعاد عمرو السولية لاعب الأهلى للإصابة.

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