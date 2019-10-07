شكرا لقرائتكم الأخضر يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة سنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواجد سلمان الفرج لاعب الهلال في العيادة الطبية الخاصة بالمنتخب السعودي وذلك بعد تعرضه لإصابة، وذلك في أول تدريب للأخضر بمعسكره الحالي المقام في القصيم استعداداً لمواجهة سنغافورة في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.

ونشر المنتخب السعودي عبر الموقع الرسمي للاتحاد أن الفرج خاض برنامجاً علاجياً لعلاج الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال الأخيرة مع الاتفاق ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما اكتفى زميله ياسر الشهراني بتمارين استرجاعية رفقة المعد البدني.

وسمح المدرب الفرنسي هيرفي رينار للاعب الهلال علي آل بليهي بالتخلف عن بداية المعسكر والبقاء إلى جانب عائلته نظراً لوفاة أحد أقاربه، على أن يلتحق بالمعسكر في وقت لاحق.