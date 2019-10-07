شكرا لقرائتكم وفاة عبدالله الشريدة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى نادي الهلال لاعبه السابق عبدالله الشريدة الذي وافته المنية يوم الاثنين عن عمر يناهز 50 عاماً.

وقدم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق لمدة 10 أعوام.

وبدأ الراحل مشواره في نادي القادسية بين عامي 1998-1995، وانتقل بعدها إلى الهلال الذي ارتدى قميصه لمدة 10 أعوام حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية، قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي الخليج، وأقيم حفل اعتزاله بمباراة بين الهلال والأهلي المصري.

وخاض الشريدة 12 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، في كأس القارات وكأس آسيا عام 1992، وتصفيات كأس العالم 1998 و2002.