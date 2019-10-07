عاجل.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع كهربا في يناير

الموجز

منح رينيه فايلر، المدري الفني للنادي الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، الضوء الأخضر للتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف في صفوف أفيش البرتغالي، مشيدا بإمكانياته ومؤكدا أنه سيخدم الفريق مستقبلا.

وقال مصدر لـ"ألوطن سبورت"، إن أمير توفيق عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، عرض خلالها مقاطع فيديو للاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لإبداء وجهة نظره في التعاقد معه.

وأوضح، أن توفيق عرض خلال الجلسة، أبرز مشاركات كهربا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، إضافة إلى مقاطع أخرى من احترافه في السعودية والبرتغال.

وانتقل محمود عبدالمنعم كهربا للعب في صفوف نادي أفيش البرتغالي مطلع الموشم الجاري بـ"بطاقة مؤقتة"، لحين فصل المحكمة الرياضية الدولية في رفض اتحاد كرة القدم المصري منحه بطاقته الدولية، بعد تأكيد ناديه الزمالك أن اللاعب مرتبط معه بعقد رسمي ولا يحق له الانتقال إلى أي ناد إلا بموافقته.

وارتبط اسم كهربا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال يناير المقبل، مع تحفظ من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، حتى حصول على أوراقه الرسمية من الزمالك، وفض النزاع مع رئيس النادي الأبيض.

مرتضى منصور يهدد

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المسئولين في النادي الأهلي حال تعاقدهم مع محمود كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأكد مرتضى خلال تصريحاته في مقطع فيديو بثته قناة الحدث اليوم أنه سيتعاقد مع نصف لاعبي الأهلي حالة تعاقد الأخير مع محمود كهربا، مُشيرًا إلى أن تلك الصفقة ستمثل اعتداءًا على النادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور :" (لو كهربا راجل يروح الأهلي)، إذا فعل ذلك سيكون الأهلي قد اعتدى على نادي الزمالك، فعقد كهربا مستمر معنا لثلاثة مواسم".

وأضاف :"إذا كان هناك لاعبًا في الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه سأدفع له 40 مليون، وأحصل على نصف فريق الأهلي هنا في الزمالك".