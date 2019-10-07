شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز محمد رمضان استعدادًا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز فريق مصر المقاصة محمد رمضان صانع ألعاب الفريق للاستعانة بخدماته فى اللقاء المقبل أمام المصرى البورسعيدى فى المباراة المقررة بينهما يوم الخميس الموافق 17 اكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة للدورى . كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك فى الجولة الثانية للدورى أبعدته عن اللقاء وعن مواجهة الجونة فى الجولة الثالثة . Advertisements يذكر أن مصر المقاصة يعيش مرحلة انعدام وزن بعدما حقق ثلاث نقاط فقط من أول ثلاث مباريات بعد الخسارة فى لقاءين أمام الزمالك والجونة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يجهز محمد رمضان استعدادًا لمواجهة المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.