شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم هليوبوليس فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 / 1 فى إطار الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

يعد هذا الفوز الثالث للأهلى ضمن المجموعة الرابعة التى يقع فيها بعدما حقق الفوز فى أولي وثاني جولاته على جزيرة الورد والطيران على التوالى .

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى يوم الجمعة المقبل مع الشرقية للدخان فى السادسة مساءً قبل أن يختتم الدور الأول التمهيدى بمواجهة الزهور يوم 14 أكتوبر .

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فيما ينطلق الدور الثانى التمهيدى يوم 18 أكتوبر الجاري، على أن يختتم يوم 1 نوفمبر القادم .

انطلقت مسابقة الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة يوم الإثنين الماضى بدون اللاعبين الدوليين، نظرًا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم المقام حاليًا فى اليابان .