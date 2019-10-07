الأهلي يهزم هليوبوليس فى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 / 1 فى إطار الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .
يعد هذا الفوز الثالث للأهلى ضمن المجموعة الرابعة التى يقع فيها بعدما حقق الفوز فى أولي وثاني جولاته على جزيرة الورد والطيران على التوالى .
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى يوم الجمعة المقبل مع الشرقية للدخان فى السادسة مساءً قبل أن يختتم الدور الأول التمهيدى بمواجهة الزهور يوم 14 أكتوبر .
فيما ينطلق الدور الثانى التمهيدى يوم 18 أكتوبر الجاري، على أن يختتم يوم 1 نوفمبر القادم .
انطلقت مسابقة الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة يوم الإثنين الماضى بدون اللاعبين الدوليين، نظرًا لمشاركة المنتخب فى كأس العالم المقام حاليًا فى اليابان .
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