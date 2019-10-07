كاميرا سوبر كورة.. فايلر "مشخصاتى" فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إثارة حالة من الجدل حول شخصيته التى تخطف الأنظار فى كل تصرفاته، ويزداد الإعجاب به خاصة مع الغموض الذى يحيط بأفكاره المتغيرة طوال الوقت وتجعله اللغز الناجح فى عيون الأهلاوية.
ووصف البعض من المتابعين للسويسري فايلر بعد نجاحاته المستمرة مع الأهلي على الصعيدين المحلى والأفريقي بأنه شخصية غريبة لها أشكال عديدة كلها جذابه ففى التدريبات يكون أكثر من شخصية فى شخص واحد حيث يكون مدربًا جادًا وحادًا فى الطباع
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