شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يدرس استدعاء عضويين من الاتحاد المصرى والسنغالى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استدعاء عضو من اتحاد الكرة المصرى، وآخر من الاتحاد السنغالى، لحضور الاجتماع المقرر له فى العاشرة صباح غد الثلاثاء، لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبرى بعد أن أوصت الجهات الأمنية بنقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، وتغيير موعدها وهو ما وافق عليه "كاف" ليتم تحديد استاد برج العرب لاستضافة اللقاء بدلاً من بتروسبورت، على أن تقام يوم الأحد بدلاً من السبت، قبل أن يعود الاتحاد الأفريقى ويُقرر تعليق نتيجة المواجهة التي لم يحضرها الفريق السنغالي، ويترقب عشاق الزمالك قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر الإعلان عنه غدًا الثلاثاء بعد اجتماع اللجنة المقرر انطلاقه فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وكشف مصدر مطلع بالاتحاد الأفريقى، عن أنه من المتوقع أن يتم استدعاء عضو من اتحاد الكرة المصرى وآخر من السنغالى لحضور الجلسة أو الاكتفاء بمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة والخاصة بالأزمة ومن ثم اتخاذ القرار النهائى بخصوصها والإعلان عنه رسميًا.