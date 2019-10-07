المقاولون يبحث عن ودية استعدادًا لأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الإدارى للمقاولون العرب عن ودية خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الرابعة للدورى المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجارى . ويأمل عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على الوقوف على مستوى جميع اللاعبين للاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة التى ستشهد ضغطًا كبيرًا فى المباريات خلال الموسم الحالى . كان المقاولون العرب قد حقق نتائج جيدة خلال المباريات الثلاث الأولى له بالدورى وجمع 7 نقاط بالفوز فى مباراتين والتعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة بهدفين لمثليهما .

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