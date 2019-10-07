شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يسمح للإعلاميين بحضور مران المنتخب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، فتح تدريب الفريق غدًا خلال معسكره الحالى لمدة 15 دقيقة أمام جميع وسائل الإعلام. ويقام تدريب الغد فى السادسة مساء باستاد القاهرة، ويستعد المنتخب للقاء بتسوانا الودى يوم 14 الحالى. Advertisements وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى بدأ اليوم ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، وضمت القائمة 18 لاعبًا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا. وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن اشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، وتم استبعاد عمرو السولية لاعب الأهلى للإصابة.

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