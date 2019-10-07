شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختار إبراهيم نور الدين أفضل حكم ساحة فى الأسبوع الـ3 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، للقب أفضل حكم ساحة فى مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة المصرى والاتحاد السكندرى التى أقيمت السبت الماضى، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز بدلاً من أحمد الغندور الذى اعتذر لوفاة جده فجر يوم المباراة، وظهر نور الدين بمستوى مميز ما دفع اللجنة لاختياره أفضل حكم فى الجولة الأخيرة.

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كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اختارت الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة جيبوتى وجامبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من أحمد حسام طه مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وأحمد الغندور حكم رابع.