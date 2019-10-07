شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم المنصورة 2 / 1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الترسانة على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جرت بينهما باستاد حسن الشاذلى فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادًا لإنطلاق دورى القسم الثانى المقرر له يوم 20 أكتوبر الجارى.

تقدم فريق المنصورة بهدف وتعادل الكاميرونى جون للترسانة فى الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول، وفى الشوط الثانى استطاع إيهاب فؤاد مهاجم الشواكيش من إحراز الهدف الثانى لفريقه من ضربة جزاء فى الدقيقة 76 لينتهى اللقاء بفوز الترسانة 2/1.

كان فريق الترسانة قد خسر آخر مبارياته الودية على ملعبه أمام البنك الأهلى بهدف مقابل لا شىء وهو ما أدى لوجود حالة من القلق والغضب لدى جماهير الفريق.