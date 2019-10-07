شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتلقى صدمة من داخل معسكر المنتخب الوطني والان مع التفاصيل
وصل إلى نادي الهلال أنباء سيئة وذلك من داخل معسكر المنتخب الوطني والمقام في القصيم استعدادا لمواجهتي سنغافورة وفلسطين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
حيث كشف المنتخب سعودية الوطني على عدم مشاركة سلمان الفرج نجم خط وسط الهلال في التدريبات الجماعية والذي أقيمت مساء اليوم الإثنين، وذلك بسبب إصابة سلمان الفرج التي تعرض لها في مواجهة الهلال الأخيرة أمام الاتفاق.
وكان الهلال، قد انتصر بأربعة أهداف لواحد على الاتفاق، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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