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موعد مباراة السعودية القادمة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

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يلتقي المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في مواجهة نارية يوم الخميس المقبل أمام سنغافورة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

موعد مباراة السعودية وسنغافورة

ويلتقي المنتخب السعودي مع سنغافورة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب الملك عبدالله الرياضي في بريدة.

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وتذاع مباراة السعودية وسنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عبر قناة السعودية الأولى.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودي قد حقق التعادل الإيجابي في الجولة الأولى أمام اليمن بنتيجة هدفين لمثلهما حيث سجل للأخضر كلاً من؛ هتان باهبري وسالم الدوسري.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 رفقة منتخبات؛ سنغافورة واليمن واليمن وأوزبكستان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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