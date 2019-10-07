شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يمدح الشعب السعودي والان مع التفاصيل

قال اللاعب الدولي البيروفي كاريلو مهاجم نادي الهلال في تصريحات صحفية أن الشعب السعودي طيب للغاية و رغبته هي الاستمرار في صفوف الهلال.

وأضاف كاريلو:"أبلغت وكيل أعمالي أن لا يتحدث بعروض آخر في الوقت الحالي، نحن نمشي بالطريق الصحيح في البطولة الآسيوية خطوة بخطوة ‏والبداية مطمئنة في بطولة الدوري هذا الموسم اتمنى المواصلة على ذلك وعدم التفريط بالنقاط خلال المبارايات المقبلة، الهلال لديه لاعبين محليين و أجانب علي مستوي أفضل من اي فريق آخر".

وأكد كاريلو انه لم يقدم حتي الآن كل مالديه وأنه غير راضي عن مستواه مع الهلال في الفترة الأخيرة.