شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يمدح الشعب السعودي والان مع التفاصيل
قال اللاعب الدولي البيروفي كاريلو مهاجم نادي الهلال في تصريحات صحفية أن الشعب السعودي طيب للغاية و رغبته هي الاستمرار في صفوف الهلال.
وأضاف كاريلو:"أبلغت وكيل أعمالي أن لا يتحدث بعروض آخر في الوقت الحالي، نحن نمشي بالطريق الصحيح في البطولة الآسيوية خطوة بخطوة والبداية مطمئنة في بطولة الدوري هذا الموسم اتمنى المواصلة على ذلك وعدم التفريط بالنقاط خلال المبارايات المقبلة، الهلال لديه لاعبين محليين و أجانب علي مستوي أفضل من اي فريق آخر".
وأكد كاريلو انه لم يقدم حتي الآن كل مالديه وأنه غير راضي عن مستواه مع الهلال في الفترة الأخيرة.
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