شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار مشجع لـ مانشستر يونايتد بعد صدمة صراعه على الهبوط والان مع التفاصيل

قرر أحد المواطنين المحليين المشجعين لفريق مانشستر يونايتد الانتحار من شرفة منزله وذلك عقب تعرض الفريق لهزيمة جديدة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة. وأبرزت شبكة "KTN" التليفزيونية الكينية أن المشجع الكيني لمانشستر يونايتد قد لقى مصرعه بالانتحار، وذلك في ظل تراجع مانشستر يونايتد بهذه الخسارة إلى الترتيب الثاني عشر برصيد 9 نقاط، وتلقي الهزيمة الثالثة في الدوري الإنجليزي ويفصل مانشستر يونايتد عن المراكز التي تتصارع على الهبوط في الدوري الإنجليزي، نقطتين فقط وتحديدا ساوثهامبتون صاحب المرتبة الـ 17 بـ 7 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار مشجع لـ مانشستر يونايتد بعد صدمة صراعه على الهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.