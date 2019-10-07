شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية علي رئيس الاتحاد بعد مباراة التعاون والان مع التفاصيل

ألزمت ‏‎لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي ‎اتحاد جدة أنمار الحائلي بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 ريال لدخوله أرضية الملعب بعد نهاية مباراة ‎الإتحاد و التعاون المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن نادي اتحاد جدة حقق الفوز في هذه المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ويحتل نادي اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط بعد مرور ست جولات من عمر البطولة السعودية.