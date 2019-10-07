شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مدوية لـ ريال مدريد في يناير والان مع التفاصيل

يقترب الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي من الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي المقبل .

إريكسن يقترب من ريال مدريد في يناير

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن وسائل الاعلام الإنجليزية تؤكد انتقال كريستيان إريكسن نجم توتنهام إلى فريق ريال مدريد في يناير المقبل .

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ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة صن البريطانية، فإنه من المقرر أن يلتقي نجم توتنهام صاحب الـ27 عامًا مع مسؤولو ريال مدريد قريبًا من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول انهاء الصفقة .

يأتي هذا علمًا بأنه سينتهي عقد إريكسن مع السبيرز في يونيو القادم، تزامنًا مع اصراره على عدم التجديد مع الفريق، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي نادي أخر في يناير المقبل.

إريكسن يجبر إدارة توتنهام على رحيله سريعًا إلى ريال مدريد

وأنهت موندو ديبورتيفو، أنه في إنجلترا كل شيئ يشير إلى انتقال اللاعب إلى العاصمة مدريد، خصوصًا مع رغبة إدارة السبيرز من الاستفادة المالية لرحيل اللاعب خلال يناير، بدلًا من رحيله مجاناً بنهاية الموسم .