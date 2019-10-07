شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرشح ثلاثة مدربين لخلافة سولشاير والان مع التفاصيل

يجهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدة مدربين بدائل، لخلافة المدرب الحالي للفريق أولي جونار سولشاير.

أرقام كارثية جعلت سولشاير قريب من الرحيل

حيث لعب سولشاير مع الشياطين الحمر هذا الموسم 8 مباريات لم يحقق منها سوى انتصارين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وهزم في مثلهما.

ترتيب اليونايتد في البريميرليج

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط فقط.

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مدرب الريدز السابق وتوتنهام الحالي ضمن القائمة

وأفادث صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد وضعت كلاً من بوتشيتينو مدرب توتنهام، ورودجرز المدير الفني الحالي لليستر سيتي وليفربول السابق، وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق".

أرقام الثلاثة المرشحين لتدريب اليونايتد

أليجري حاليًا بدون عمل، بعد الرحيل عن يوفنتوس في مايو الماضي، ومرشح لتدريب العديد من الأندية في إيطاليا وأسبانيا.

بينما بوشيتينيو قريب من الرحيل عن توتنهام بعد النتائج السلبية التي حققها من الفريق، أخرها الهزيمة أمام بايرن ميونخ بسبعة أهداف مقابل هدفين، والخيارة بثلاثية أمام برايتون في البريميرليج.

أما رودجرز المدير الفني السابق لليفربول، يقدم مستويات ممتازة مع ليستر سيتي، ويقع مع الفريق في المركز الرابع.