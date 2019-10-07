شكرا لقرائتكم خبر عن سينسي يغيب عن المنتخب الإيطالي بسبب الأصابة والان مع التفاصيل

أكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن لاعب خط وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي، ستيفانو سينسي، سوف يغيب عن قائمة المنتخب الإيطالي لتصفيات يورو 2020.

موعد مواجهات المنتخب الإيطالي

يخوض الآتزوري خلال فترة التوقف الدولي، مواجهتين أمام كلا من اليونان وليشتشتاين، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

إصابة سينسي في مباراة يوفنتوس وإنتر

وتعرض سينسي للإصابة خلال مواجهة فريقة أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، وخسر خلالها الإنتر بهدفين مقابل هدف.

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وخرج سينسي من الشوط الأول خلال مباراة أمس، بعدما شعر بإصابة كبيرة في وجه القدم.

وذكر الموقع أن اللاعب سوف يخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، لمعرفة التشخيص ومدة الغياب.

موعد مباراة إنتر ميلان القادمة

يستعد البيانكونيري لمواجهة ساسولو يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ترتيب الإنتر في الدوري الإيطالي

بعد الهزيمة التي تلقاها أمس أمام ليوفي، سقط البيانكونيري من الصدارة وحل بالمركز الثاني، خلف المتصدر يوفنتوس.