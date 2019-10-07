شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين .. التعاون يواجه اللواء بدور الـ64 بالبطولة والان مع التفاصيل

أجريت صباح اليوم قرعة دور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتى اسفرت نتائجها عن مواجهات هادئة أبرزها مواجهة التعاون حامل لقب النسخة الماضية ونظيره اللواء . وجاءت القرعة على النحو التالي: - عفيف vs النصر - الاتحاد vs الرياض - طبرجل vs الشباب - الأهلي vs الجندل - وج vs الفيصلي - الحزم vs الدرع - التقدم vs الاتفاق - عكاظ vs الفيحاء - الشرق vs الوحدة - الانتصار vs الفتح - التعاون vs اللواء - الحجاز vs ضمك - الهلال vs عرعر - القيصومة vs أبها - الشعلة vs الصقور Advertisements - الساحل vs أحد - هجر vs الرائد - الجبيل vs العدالة - الجبلين vs الثقبة - القادسية vs الروضة - العربي vs الباطن - نجران vs الخلود - المجزل vs طويق - الصفا vs الكوكب - الأنصار vs البكيرية - النهضة vs الأخدود - جدة vs حطين - الجيل vs الأنوار - الطائي vs الوشم - النجوم vs العروبة - العين vs السد - الدرعية vs الخليج يذكر أن، مباريات دور الـ 64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ستقام خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر 2019.

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