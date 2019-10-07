شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتغنى بميلنر: إنه لاعب إستثنائي ورائع جداً والان مع التفاصيل

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من التغلب على فريق ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس السبت على ملعب أنفيلد، وتمكن الريدز من الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

هدف ميلنر في شباك ليستر سيتي

حيث تمكن جيمس ميلنر، من إدراك هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل في الدقيقة 95 من عمر اللقاء من ركلة جزاء صوبها بنجاح، مما منح التقدم لفريقه ومن ثم حصد الثلاث نقاط.

تصريحات كلوب وإشادته لجيمس ميلنر

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وأشاد الألماني يروجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفرلول، بالدولي الإنجليزي جيمس ميلنر، خلال تصريحات لموقع ناديه الرسمي قائلا:""جيمس لاعب استثنائي، ولذلك لعب 7680 مباراة في الدوري الإنجليزي!، إنه لاعب رائع جدًا، ويقدم هذا الأداء في الثالثة والثلاثين من عمره، فهذا يؤكد لنا أن تقدمه في العمر، لا يمثل له أية مشكلة".

موعد مباراة ليفربول القادمة

يعود ليفربول بعد فترة التوقف الدولي، لمواجهة نادي مانشستر يونايتد، في مباراة قوية، حيث يسعى الريدز لمواصلة سلسلة الإنتصارات في البريميرليج، بينما يحاول مانشستر يونايتد من الخروج من النفق المظلم والعودة للطريق الصحيح، بعد سلسلة النتائج المخيبه التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.

ترتيب الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، جمعها من 8 إنتصارات، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف نادي مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.