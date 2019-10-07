شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة فالديز ويحدد البديل والان مع التفاصيل
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إقالته للإسباني فيكتور فالديز من قيادة فريق الشباب للنادي، بعدما دخل الفريق تحت قيادة في نفق مظلم من حيث الأداء والنتائج .
إقالة فالديز من تدريب فريق الشباب في برشلونة
وأشار نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، أنه عاش فالديز أخر دقيقة له كمدرب للفريق الرديف في برشلونة، فيما سيخلفه فرانك أرتيجا المدير الفني كان يشرف على فريق تحت 18 سنة في أكاديمية برشلونة .
وكان فالديز قد خاض تجربته التدريبية الأولى في مسيرته خلال الموسم الحالي على رأس القيادة الفنية للفريق الرديف في اللاماسيا، إلا أن وضعية حارس مرمى برشلونة السابق كانت صعبة للغاية بعدما تعرض الفريق تحت قيادته لكثير من الخسائر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما باعد المسافة بينه ومسؤولو برشلونة نحو إمكانية تجديد الثقة، ليضطر فالديز للرحيل عن قلعة كامب نو ويحل فرانك أريجا بديلًا له .
برشلونة يسحق إشبيلية ويطارد ريال مدريد
وعلى صعيد أخر، تمكن الفريق الأول لبرشلونة من تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 16 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 13 في المركز السادس .
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