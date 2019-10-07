شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنغلادباخ يفتقد جهود جينتر ولاينر بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الاثنين أنه سيفتقد جهود المدافعين ماتياس جينتر وستيفان لاينر في الأسابيع المقبلة بسبب إصابتهما أمس الأحد خلال المباراة أمام أوجسبورج ضمن منافسات الدوري.

وأوضح النادي أن المدافع الألماني جينتر تعرض لخلع في الكتف وتمزق في الأربطة، خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز مونشنجلادباخ على أوجسبورج 5 / 1 .

ويعاني السويسري لاينر من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر.

ولم يعلن مونشنجلادباخ، الذي يستأنف مشواره في البوندسليجا بلقاء بوروسيا دورتموند في 19 أكتوبر الجاري، عن الفترة المتوقعة لتعافي اللاعبين.

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والجدير بالذكر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتل الصدارة علي الدوري الألماني لكرة القدم، "البوندسليجا"بعد فوزه الكيبير على نظيره أوجسبورج بالخماسية العريضه، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الالماني .

وجاءت خماسية أصحاب الأرض بتوقيع كل من، السويسري دينيس زكريا في ، وباتريك هيرمان ، والفرنسي الحسن بليا ، والسويسري بريل إيمبولو .

بينما سجل المهاجم فلوريان نايديرليشنير هدف حفظ ماء الوجه لفريق أوجسبورج، في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

وانفرد بوروسيا مونشنغلادباخ بصدارة الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه فولفسبورج.

بينما توقف رصيد أوجسبورج عند 5 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب .