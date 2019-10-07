شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إيكاردي تكشف حقيقة استمراره في باريس سان جيرمان.. واهتمام يوفنتوس والان مع التفاصيل

تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم فريق إنتر ميلان، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة .

وقال موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه بالرغم من تعاقد باريس سان جيرمان مع إيكاردي لموسم واحد على سبيل الإعارة، إلا أن يوفنتوس لا يزال يراقب وضع اللاعب في صفوف النادي الباريسي .

واندا تؤكد قدرة باريس على التعاقد مع إيكاردي بصورة نهائية

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وقالت واندا نارا، زوجة ماورو إيكاردي ووكيله أعماله، في تصريحاتها مؤخرًا: "إذا كان باريس سان جيرمان سيرفع خيار شراء إيكاردي في نهاية الموسم؟ نعم ، يمكنهم القيام بذلك ، إنه أمر واضح".

علمًا بأن عقد إيكاردي مع باريس سان جيرمان يحتوى على بند شراء غير إلزامي يقدر بنحو 65 مليون يورو.

يوفنتوس يراقب إيكاردي في باريس سان جيرمان

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن يوفنتوس سيبقي على ماورو إيكاردي في قائمة تعاقداته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث سيراقب وضع اللاعب داخل صفوف باريس خلال الموسم الحالي، وسيكون على استعداد للتعاقد مع اللاعب حال رفضت إدارة باريس تفعيل بند الشراء النهائي .