شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي لهدف هازارد الأول مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

تمكن البلجيكي إيدين هازارد من تسجيل أولى أهدافه بقميص ريال مدريد ضد غرناطة، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وحسمها النادي الملكي لصالحه برباعية من الأهداف، في الجولة الثامنة من الليجا .

هازارد يحقق رقمًا سلبيًا بتسجيله مع ريال مدريد

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وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إيدين هازارد قد تمكن أخيرًا من تسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد ضد غرناطة، وهو الأمر الذي استغرق وقتًا طويلًا ليحققه، حيث انتظر 401 دقيقة ليحتفل بأولى أهدافه باللون الأبيض، وهو الفترة الأطول له في مسيرته بالملاعب .

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن هازارد قد استغرق 81 دقيقة فقط من أجل تسجيل هدفه الأول مع ليل، فيما انتظر 245 دقيقة ليسجل أولى أهدافه مع البلوز في مرمى نورويتش سيتي، إلا أنه قد تأخر كثيرًا مع ريال مدريد وانتر 401 دقيقة كاملة .

ويعد هدفه ضد غرناطه، هو الأول لهازارد منذ هدفه بقميص تشيلسي ضد أرسنال نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، والذي أقيم في باكو يوم 29 مايو الماضي.