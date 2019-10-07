شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة زيدان ونجم الفريق تطفو في ريال مدريد والان مع التفاصيل

يواصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عدم اعتماده على النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، رغم أنه كان الأبرز في النادي الملكي خلال الموسم الماضي .

فينيسيوس جونيور يفقد مركزه الأساسي في تشكيل ريال مدريد

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه لم ينجح فينيسيوس جونيور في الحصول على ثقة زين الدين زيدان، والدخول ضمن خطط مديره الفني في التشكيل الأساسي للنادي الملكي خلال الموسم الجديد، حيث تم استبعاده من مواجهة غرناطة لإفساح المجال أمام مواطنه رودريجو، ليكون جونيور قد شارك في 313 دقيقة فقط من أصل 900 خاضها ريال مدريد تحت قيادة زيزو .

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سبب فقدان جونيور لمركزه الأساسي في تشكيل ريال مدريد

وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن النادي قد توقع أن يكون البرازيلي الشاب سيساهم بأكثر من ذلك في تشكيل الميرنجي الأساسي، لكنه لم يستحوذ على ثقة زيدان حتى الأن، بالرغم من تسجيله لهدف رائع في مباراته الأخيرة ضد أوساسونا، قبل أن ينفجر في البكاء، ليغيب عن أخر جولتين خاضهما ريال مدريد في بطولة الليجا.

وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن هناك أزمة ثقة بين جونيور وزيدان، وهي من تعيق ظهور نجم السامبا في التشكيل الأساسي للبلانكوس .