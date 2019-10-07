شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مثيرة في الدوري الألماني بعد بداية قوية لجلادباخ وفولفسبورج والان مع التفاصيل

يبدو أن الموسم الحالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم سيكون الأكثر إثارة منذ سنوات حيث تنافس سبعة فرق على القمة.

وتجرع بايرن ميونيخ حامل اللقب خسارة مفاجئة على أرضه 2-1 أمام هوفنهايم تزامنت مع تعادلين لرازن بال شبورت لايبزيج وبروسيا دورتموند ليتصدر بروسيا مونشنجلادباخ، الحصان الأسود، الترتيب لأول مرة منذ بداية موسم 2011-2012.

وبينما كانت كل الأنظار تتركز على مشوار مونشنجلادباخ المثير للاعجاب شق فولفسبورج طريقه بهدوء إلى المركز الثاني حيث لا يزال الفريق الوحيد الذي لم يتجرع الخسارة في الدوري هذا الموسم. وربما لا يكون ضمن الفرق الأكثر تهديفا حيث بلغ معدله نصف معدل بايرن ميونيخ حتى الآن لكن مع دخول مرماه أربعة أهداف فقط أثبتت طريقة لعب المدرب أوليفر جلاسنر 3-4-3 نجاحها.

ولم يخسر فولفسبورج أي مباراة في آخر 10 مواجهات خاضها في كل المسابقات.

وصنع سارجيس آدميان سريعا اسما لنفسه في أول مشاركة أساسيا مع هوفنهايم في الدوري وسجل هدفي فريقه أمام بايرن.

وقال الدولي الأرميني البالغ من العمر 26 عاما "حتى أنا لا أصدق ما حدث".

وتابع "قبل عامين فقط كنت ألعب في دوري الهواة".

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وانضم آدميان إلى هوفنهايم هذا الموسم من رجنسبورج المنتمي للدرجة الثانية.

وصقل مدربا أول فريقين في الترتيب مهاراتهما في الدوري النمساوي قبل ظهورهما الأول في الدوري الألماني هذا الموسم.

ووصل ماركو روزه مدرب مونشنجلادباخ بعد مسيرة ناجحة مع رد بولسالزبورج فاز خلالها بلقب الدوري النمساوي مرتين متتاليتين في الموسمين الماضيين.

بينما قاد جلاسنر المولود في سالزبورج والمدرب المساعد السابق في رد بول فريق لاسك لينز من 2015 إلى 2019.

وواصل روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن تحقيق الأرقام اللافتة بعد أن سجل هدفه 11 في الدوري حتى الآن.

وهز اللاعب البولندي شباك هوفنهايم ليرفع عدد أهدافه في الدوري الألماني إلى 213 وينضم إلى مانفريد برجسمولر في المركز الرابع في قائمة الهدافين على مر العصور.

كما هز الشباك في كل مباراة من آخر 10 مواجهات خاضها الفريق في كل المسابقات ليحرز ما إجماليه 15 هدفا.