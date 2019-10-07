وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالله الشريدة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

توفي قبل قليل، لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالله الشريدة.

وفي 2005 ودع الشريدة الملاعب بحفل تكريمي مبسط، وعرف بقوته وإخلاصه في الملاعب، ومثل الهلال لأكثر من 10 سنوات.

Advertisements

ولعب الشريدة لنادي القادسية بمدينة الخبر في الفترة (1988م-1995م)، ثم انتقل لنادي الهلال بالرياض في صيف عام 1995م ومثله في الفترة (1995م-2005م)، ثم انتقل لنادي الخليج بسيهات ومثله في الفترة (2005-2006م)، ولعب للمنتخب السعودي الأول 5 مباريات دولية (1992-2001م).

أبرز البطولات التي شارك فيها مع المنتخب السعودي الأول، بطولة كأس القارات في الرياض 1992م، بطولة كأس الأمم الآسيوية في هيروشيما باليابان 1992م، تصفيات كأس العالم 2002م.