الامارات | بالفيديو .. درجة حرارة دبي تجهز بول بوغبا لمواجهة ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. درجة حرارة دبي تجهز بول بوغبا لمواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوغا نهار اليوم مقطع فيديو وهو يتدرب في مركز ترانسفورم أتيتودف في وسط مدينة دبي وسط درجة حرارة 37 درجة وذلك في إطار التعافي من إصابة في القدم تسببت في استبعاده من تشكيلة الفريق في خمس مباريات من أصل 7.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بول بوغبا وصل إلى دبي مع مدرب خاص لاستكمال برنامجه العلاجي في طقس دافئ يبلغ 37 درجة مئوية وذلك من أجل تسريع عملية عودته للملاعب لمواجهة ليفربول

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وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الفرنسي سيبقى في دبي لمدة أسبوع على أن يعود للانضمام بعدها لتدريبات مانشستر في إطار التحضير لمواجهة ليفربول.