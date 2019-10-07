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الامارات | بالفيديو .. درجة حرارة دبي تجهز بول بوغبا لمواجهة ليفربول

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معاذ كمبال- العين 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوغا نهار اليوم مقطع فيديو وهو يتدرب في مركز ترانسفورم أتيتودف في وسط مدينة دبي وسط درجة حرارة 37 درجة وذلك في إطار التعافي من إصابة في القدم تسببت في استبعاده من تشكيلة الفريق في خمس مباريات من أصل 7.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بول بوغبا وصل إلى دبي مع مدرب خاص لاستكمال برنامجه العلاجي في طقس دافئ يبلغ 37 درجة مئوية وذلك من أجل تسريع عملية عودته للملاعب لمواجهة ليفربول  

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وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الفرنسي سيبقى في دبي لمدة أسبوع على أن يعود للانضمام بعدها لتدريبات مانشستر في إطار التحضير لمواجهة ليفربول.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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