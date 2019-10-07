الامارات | استبعاد ماجد سرور من المنتخب لمخالفته التعليمات

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد ماجد سرور من المنتخب لمخالفته التعليمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استبعاد لاعب نادي الشارقة ماجد سرور من المنتخب لمخالفته تعليمات الجهازين الفني والإداري للمنتخب ، علما أن المنتخب الوطني يقيم حاليا معسكرا داخليا في دبي استعدادا للقاء إندونيسيا الخميس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وأعلن اتحاد الكرة على موقعه الرسمي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة بحق اللاعب حسب اللوائح.

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