شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكثف جولاته بالقرى لتطوير مراكز الشباب وافتتاح الإنشاءات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جولاته بالقرى والمدن الصغيرة للاطمئنان على خطط تطوير مراكز الشباب وافتتاح الإنشاءات الجديدة فى إطار خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، وتكون حلقة الوصل بين الشباب والدولة وعلى مدار الأيام السابقة افتتح وزير الشباب، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مركز شباب المنيرة، بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره بشكل كامل.

وتضمنت أعمال التطوير فناء المركز لممارسة الألعاب القتالية به، وصالة الأنشطة، والمكاتب الإدارية، وناديا اجتماعيا وسينما أطفال.

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كما تفقد وزير الشباب والرياضة، برفقة محافظ الجيزة، مركز شباب إمبابة فى ختام زيارة المنشآت الشبابية بالجيزة، وذلك لمتابعة الأنشطة المنفذة بالمركز والمقدمة للنشء والشباب من أبناء إمبابة. وشملت جولة الوزير داخل مركز شباب إمبابة صالة الجيم، الملعب المتعدد الأغراض، حديقة الأطفال، والملعب القانونى. وشهد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الجيزة، عدة عروض رياضية لأعضاء مركز شباب إمبابة فى لعبة المصارعة الرومانية، والكونغو فو، والكاراتيه، والموهوبين فى مجال الرسم. كما افتتح وزير الشباب والرياضة ملعبا قانونيا مطورا بالنجيل الصناعى وصالة جيم بمركز شباب الكداية بإدارة أطفيح بالجيزة، بالإضافة إلى افتتاح الملعب القانونى لكرة القدم المطور بمركز شباب جنوب الصف.

وشملت جولة الوزير داخل مركز شباب الكداية تفقد صالة الألعاب القتالية، وقاعة الحاسب الآلى، والمكتبة، مستمعاً لبعض إبداعات المواهب فى مجال الشعر والغناء من أعضاء المركز من النشء والشباب، مطالباً بالتوسع فى إقامة الدورات التدريبية داخل مركز شباب الكداية خلال الفترة المقبلة.

وخلال زيارته لمركز شباب جنوب الصف، أكد الدكتور أشرف صبحى على المتابعة المستمرة لمركز شباب جنوب الصف، وتحديد أوجه الدعم للمركز والمطلوب تطويره بالمركز للبدء فى إجراءات التنفيذ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف المشروعات والأنشطة المنفذة داخل المركز.